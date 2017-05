Pirmą kartą atliktas tarptautinis pervedimas panaudojant „Blockchain“

Ispanijos bankas BBVA kartu su „Ripple įgyvendino pirmą tarptautinį pervedimą, panaudojant „Blockchain“ technologiją.

Ispanijos bankas BBVA kartu su „Ripple įgyvendino pirmą tarptautinį pervedimą, panaudojant „Blockchain“ technologiją. Vos per keletą sekundžių iš Ispanijos į Meksiką buvo pervesta 50 eurų. Paprastai tokia operacija įgyvendinama apytikriai per keturias dienas. Be to, pervedimas per „Ripple“ kainuoja 81 proc. pigiau, nei naudojantis korespondentiniais bankų tinklais, kurie tarptautiniams pervedimams naudojami jau dešimtmetį.

„Ripple“ taip pat leidžia stebėti pervedimų statusą ir iš anksto pasiskaičiuoti būsimo pervedimo kainą. Sistema SWIFT, dažniausiai naudojama bankiniams pervedimams, neatlieka tokių funkcijų.

Artimiausiu metu šį naują tarptautinių pervedimų būdą galės išbandyti atrinkti BBVA klientai.