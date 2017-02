„Google“ baigė testuoti atsiskaitymą be jokių priemonių

„Google“ pranešė, kad 2017 m. vasario 8 d. baigia savo atsiskaitymo programos „Hands Free“ eksperimentą.

Publikuota: 2017 m. vasario 6 d. pirmadienis

Kompanija „Google“ pranešė, kad 2017 m. vasario 8 d. baigia savo atsiskaitymo programos „Hands Free“ eksperimentą. Jo metu San Francisko rajono „South Bay“ prekybos centruose pirkėjai galėjo atsiskaityti be jokių priemonių, tiesiog pasakydami kasininkui frazę „I’ll pay with Google“ (liet. Atsiskaitysiu per „Google“).

Programa nuo 2016 metų kovo galėjo naudotis išmaniųjų įrenginių, veikiančių „iOS“ ir „Android“ operacinių sistemų pagrindu, turėtojai.

Norėdamas naudotis „Hands Free“ programėle, asmuo turėjo išsaugoti joje savo nuotrauką ir mokėjimo duomenis. Po to per „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ pardavėjas galėjo nusistatyti, kad pirkėjo išmanusis telefonas yra parduotuvės teritorijoje. Išgirdęs iš pirkėjo frazę „I’ll pay with Google“, kasininkas palygindavo į programėlę įkeltą nuotrauką su pirkėjo veidu ir patvirtindavo jo mokėjimą.

Pradėdama „Hands Free“ projektą „Google“ planavo patobulinti mokėjimus įdiegdama veidų atpažinimo technologiją, tačiau kol kas to neįgyvendino.

Skelbiama, kad projektas „Hands Free“ buvo sėkmingas išbandytas ir ateityje numatoma padaryti šią atsiskaitymo galimybę plačiau prieinamą.