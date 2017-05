Eurovizijos miestelyje Ukrainoje galima apsieiti be grynųjų

Gegužės 4 d. Kijeve oficialiai atidaryta Eurovizijos fanų zona, kurioje galima apsieiti be grynųjų – atsiskaityti banko kortele ar per išmanųjį telefoną.

Publikuota: 2017 m. gegužės 8 d. pirmadienis

Gegužės 4 d. Kijeve oficialiai atidaryta Eurovizijos fanų zona, kurioje galima apsieiti be grynųjų – atsiskaityti banko kortele ar per išmanųjį telefoną. Grynųjų neprireiks netgi tiems, kurie iki šiol neturėjo banko sąskaitos.

Dvi finansinės įstaigos (PUMB ir Oschadbank) siūlo įsigyti išankstinio mokėjimo korteles. Tokią kortelę galima papildyti mokėjimo terminale ar per internetą.

PUMB kortelę galima įsigyti pačiame Eurovizijos miestelyje. Tereikia pasakyti vardą, pavardę ir savo telefono numerį, su kuriuo kortelė bus susieta. Šiuo numeriu išsiunčiama SMS su PIN kodu, leidžiančiu iš bankomato išsiimti pinigų. Papildyti kortelę galima PUMB terminaluose. Ši kortelė yra bekontaktė, atsiskaityti galima ją tiesiog priartinus prie mokėjimo terminalo. Kad būtų patogu naudotis, PUMB siūlo kortelę prilipinti kitoje telefono aparato pusėje. Taip paprastas telefonas (neturinti bekontakčio atsiskaitymo būdo) tampa bekontakte atsiskaitymo priemone.

„Oschadbank“ taip pat siūlo pasiimti kortelę Eurovizijos miestelyje arba iš anksto užsisakyti per internetą. Be to, visi, kurie naudojasi šio banko kortele, dalyvauja loterijoje ir gali laimėti bekontakčių atsiskaitymų žiedą.

Visose Eurovizijos miestelio prekybos vietose galima atsiskaityti bankų kortelėmis, išmaniaisiais telefonais, laikrodžiais ir bekontaktėmis atsiskaitymo priemonėmis – ir perkant suvenyrus, ir tiesiog užkandžius.

Atsiskaitant kortelėmis ar per mobiliąją „Visa“ programą, taikoma 10 proc. nuolaida suvenyrams, jei pirkinys viršija 500 grivinų. Tačiau tiems, kurie labiau mėgsta grynuosius, palikta galimybė atsiskaityti ir jais.