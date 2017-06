„Diebold Nixdorf“ ir „Samsung“ pristatė bankomatą be kortelių

Pasaulinė bankinės įrangos gamybos lyderė „Diebold Nixdorf“ ir mobiliųjų technologijų kūrėja „Samsung“ pradėjo bendradarbiauti, siekdamos sukurti patogesnę ir saugesnę bankinę savitarnos įrangą.

Publikuota: 2017 m. birželio 13 d. antradienis

Pritaikius „Samsung SDS Nexsign“ biometrinės autentifikacijos platformą, pinigus iš „Diebold Nixdorf“ bankomatų galima išsiimti be mokėjimo kortelės ir PIN kodo – asmuo atpažįstamas iš veido.

Be to, inovatyvi technologija leidžia klientui iš anksto susiplanuoti grynųjų išsiėmimą per mobiliąją bankinę programą būnant namie ar darbe. Vėliau priėjus prie bankomato tereikia tik pridėti išmanųjį telefoną „Samsung Galaxy S8“ prie NFC skaitytuvo ir patvirtinti finansinę operaciją. Kai tik patvirtinama kliento tapatybė, bankomatas iš karto išduoda grynuosius. Technologija ne tik yra patogi klientui, padeda taupyti laiką, bet ir garantuoja saugumą.

Gamintojai tvirtina, kad grynųjų išsiėmimo procedūra užima dvigubai mažiau laiko, nei išimant pinigus iš įprasto bankomato. Artimiausiu metu planuojama technologiją pritaikyti įrenginiams, veikiantiems „iOS“ bei „Android“ sistemų pagrindu.