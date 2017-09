„Citadele“ banko Lietuvoje valdybos pirmininke paskirta J.Jazukevičienė

Nuo š.m. rugsėjo 18 dienos „Citadele“ banko Lietuvoje valdybos pirmininkės ir administracijos vadovės pareigas pradėjo eiti Jūratė Jazukevičienė.

Publikuota: 2017 m. rugsėjo 19 d. antradienis

Nuo š.m. rugsėjo 18 dienos „Citadele“ banko Lietuvoje valdybos pirmininkės ir administracijos vadovės pareigas pradėjo eiti Jūratė Jazukevičienė. Naujoji banko vadovė perėmė pareigas iš iki šiol valdybos pirmininkės ir administracijos vadovės pareigas ėjusios Dace Priede, kuri išėjo motinystės atostogų.

Jūratė Jazukevičienė, kurią banko stebėtojų taryba paskyrė naująja banko valdybos pirmininke, „Citadele“ banke Lietuvoje dirbo 2015-2016 m., kuomet ji ėjo „Citadele“ banko Verslo bankininkystės tarnybos direktorės pareigas ir banko akcininkų bei vadovybės buvo vertinama už itin aukštus jos vadovaujamos tarnybos rezultatus.

J. Jazukevičienė turi ilgametę darbo bankuose ir kitose finansinėse institucijose patirtį ir yra baigusi tarptautinio verslo bakalauro studijas Tarptautiniame Konkordijos universitete Estijoje (Concordia Rahvusvaheline Ulikool Eestis), finansų magistro studijas Viskonsino Konkordijos universitete JAV (Concordia University Wisconsin) bei įgijusi EMBA laipsnį Baltijos vadybos institute (BMI).

Vadovaujant Jūratei Jazukevičienei, „Citadele“ bankas toliau diegs naujoves ir tobulins banko paslaugas, siekdamas įgyvendinti „Citadele“ grupės strategiją tapti geriausiu finansinių paslaugų teikėju mažmeniniams klientams, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms Baltijos šalyse.

„Citadele“ banko turtas š.m. birželio pabaigoje sudarė 492 mln. eurų, t. y. 13 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį „Citadele“ banko Lietuvoje paskolų portfelis nuosekliai augo ir š.m. birželio pabaigoje sudarė 298 mln. eurų, t.y. 12 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per pirmuosius šešis š.m. mėnesius privatiems asmenims bankas išdavė 5,6 mln. eurų naujų vartojimo kreditų – 60 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kitoms įmonėms „Citadele“ bankas išdavė 66,2 mln. eurų paskolų – 2 proc. daugiau nei per pirmąjį 2016 m. pusmetį.

Nuosekliai augo ir „Citadele“ banko klientų indėliai. 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigoje bendra indėlių suma pasiekė 406 mln. eurų, t. y. padidėjo 17 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m.