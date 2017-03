Čikagos bendrovė pasiūlė atsiskaityti delnu

Čikagos biometrijos technologijų bendrovė „Keyo“ pasiūlė parduotuvėms atsiskaitymo delnu terminalą.

Publikuota: 2017 m. kovo 16 d. ketvirtadienis

Čikagos biometrijos technologijų bendrovė „Keyo“, kurią įsteigė vyras su žmona ir koledžo laikų draugu, pasiūlė parduotuvėms atsiskaitymo delnu terminalą.

Bendrovės įkūrėjas Džeksonas Kleinas (Jackson Klein) teigia, kad žmonės turi teisę gyventi laisvai ir nevaržomai, kad galėtų užbėgti į parduotuvę kada panorėję be piniginės ir telefono. „Mūsų įsivaizduojama ateitis – be raktų, kortelių, piniginių, be bilietų ir asmenybės patvirtinimo dokumentųׅ, – sako jis. – Atsiskaitymui už pirkinius naudosimės unikaliais biometriniais identifikatoriais.“

Bendradarbiaujant su „Fujitsu“ sukurta speciali programinė įranga leidžia pirkėjams atsiskaityti delnu, pridedant jį prie įrenginio skenerio. Atėjęs į parduotuvę pirkėjas turi įvesti į „Keyo֧“ terminalą kodą, jam atsiųstą telefonu, ir uždėti delną ant skenerio, kad sistema nuskenuotų jį infraraudonaisiais spinduliais.