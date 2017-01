Bitkoinui sukako 8 metai

Prie aštuonerius metus, 2009 metų sausio 3 dieną, buvo sugeneruotas bitkoinas. Jo autorius – išradėjas Satoši Nakamoto (Satoshi Nakamoto), kurio tikroji tapatybė nežinoma iki šiol.

Publikuota: 2017 m. sausio 11 d. trečiadienis

Pirmąjį bloką sudarė 50 bitkoinų, o jo skaitmeninės santraukos tekstas buvo „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks“. Ši frazė paimta iš leidinio „Times“ antraštės, kai Didžiosios Britanijos finansų ministras Alisteras Darlingas (Alistair Darling) buvo priverstas peržiūrėti naujas bankų gelbėjimo priemones ekonominės krizės akivaizdoje.

Po šešių dienų pasirodė versija „Bitcoin v0.1“, o dar po trijų dienų internete atlikta pirma finansinė operacija, kurios autorius buvo įvardytas Helas Fini (Hal Finney).

Pradžioje bitkoinas populiarėjo gana lėtai. Tebuvo kuriama virtuali valiuta skirtinguose kompiuteriuose ir siunčiama iš vieno kompiuterio į kitą. 2009 metų spalio 5 dieną apytikslis bitkoino kursas buvo 1,309.03 bitkoino už vieną JAV dolerį. Dabar bitkoinu naudojasi keli milijonai žmonių visame pasaulyje. O „Juniper Research“ prognozuoja, kad 2019 metų pabaigoje šis skaičius sieks 4,7 mln.

Išaugo ir pirmosios virtualiosios valiutos kursas. Š. m. sausio 1 dieną bitkoino vertė viršijo 1 000 JAV dolerių, o jo vertė biržoje pirmąkart istorijoje viršijo 16 mlrd. JAV dolerių.