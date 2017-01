Atnaujinta SEB banko mobilioji programėlė padės akimirksniu pervesti pinigus

Vis daugiau SEB banko klientų prie interneto banko jungiasi išmaniaisiais įrenginiais, todėl bankas, atsižvelgdamas į klientų lūkesčius, atnaujina mobiliąją programėlę.

Publikuota: 2017 m. sausio 19 d. ketvirtadienis

Vis daugiau SEB banko klientų prie interneto banko jungiasi išmaniaisiais įrenginiais, todėl bankas, atsižvelgdamas į klientų lūkesčius, atnaujina mobiliąją programėlę. Naudojantis atnaujinta programėle bus galima greitai ir paprastai tvarkyti kasdienius finansus išmaniaisiais prietaisais.

SEB banko statistika rodo, kad pastaruoju metu vis daugiau klientų prie interneto banko jungiasi ne naudodamiesi kompiuteriu, o išmaniaisiais prietaisais. Per dvejus pastaruosius metus tokių klientų dalis padidėjo daugiau negu dvigubai – nuo 9 proc. 2014 metais iki 21 proc. 2016 metais.

„Atnaujinta SEB banko mobilioji programėlė klientams atveria naujas galimybes. Jie galės greitai pervesti ir gauti lėšas eurais, paprasčiau pasitikrinti sąskaitos likutį telefone, paprašyti kito asmens, kad tam tikra suma pinigų būtų pervesta į jo sąskaitą. Tvarkyti savo kasdienius finansus bet kur išmaniuoju įrenginiu ir taip taupyti laiką bus kur kas paprasčiau“, – sako Vaidas Žagūnis, SEB banko valdybos narys ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius.

Prisijungti prie atnaujintos programėlės bus galima keturių skaitmenų savo sugalvotu PIN kodu. Neįvedant jokių papildomų kodų bus galima pasitikrinti sąskaitos likutį, pervesti iki 30 eurų (iš viso iki 150 eurų per dieną, be papildomo patvirtinimo) kitiems programėlės naudotojams, pasirinkti juos tiesiai iš mobiliojo telefono kontaktų sąrašo. Be to, kitiems programėlės naudotojams bus galima tiesiog pateikti prašymą pervesti pinigus.

Pervedant daugiau negu 30 eurų, mokėjimo operaciją reikės patvirtinti tomis pačiomis priemonėmis, kurios naudojamos ir tvirtinant mokėjimo nurodymą interneto banke (mobiliu parašu, slaptažodžių kodų generatoriumi ar slaptažodžių kodų kortele).

Anot V. Žagūnio, atnaujinta SEB mobilioji programėlė sukurta atsižvelgiant į besikeičiančius SEB banko klientų kasdienės bankininkystės įpročius. Šiuo metu 99,5 proc. banko operacijų SEB banko klientai atlieka savarankiškai, dažniausia operacija – pinigų pervedimas kitam gavėjui Lietuvoje (60 proc.), o trečdalis pinigų pervedimo operacijų, atliekamų telefonu, yra iki 30 Eur vertės.

„Manome, kad patobulinta SEB banko mobilioji programėlė keis klientų elgseną: daugės žmonių, finansinius reikalus tvarkančių išmaniaisiais įrenginiais, didės mažos vertės pinigų pervedimo operacijų skaičius, dar labiau mažės grynųjų pinigų poreikis, nes smulkiuosius pinigus piniginėje pakeis mokėjimai mažomis sumomis telefonu“, – dėsto V. Žagūnis.

Ankstesnės SEB banko mobiliosios programėlės naudotojams programėlė bus pradėta atnaujinti nuo sausio 19 dienos – pirmiausia „Android“ operacinės sistemos naudotojams, o nuo sausio 26 d. – IOS naudotojams. Nauji naudotojai šią atnaujintą programėlę iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „Google Play“ ir „App Store“ nemokamai galės atsisiųsti nuo vasario 1 dienos.

V. Žagūnio teigimu, SEB bankas skiria didelį dėmesį skaitmeninės bankininkystės sprendimų kūrimui ir vystymui bei artimiausiu metu planuoja pristatyti dar daugiau šios srities naujovių.